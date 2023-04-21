2024總統大選，新北市長侯友宜是否代表國民黨出征引發各界高度關注。國民黨發言人蕭敬嚴認為，侯友宜過去沒這麼藍的條件如今成為優勢，可對抗民進黨派出的賴清德，也能壓制民眾黨柯文哲。至於民進黨拿賣台打侯，蕭敬嚴認為，民進黨一定打不起來，無法拿這點消費侯，讓民進黨很頭痛。

侯友宜被外界視為國民黨2024總統熱門人選，蕭敬嚴今(21)日接受《中評社》訪問時表示，民進黨打侯友宜打的很兇，且力道沒小過，可見民進黨認為侯友宜比較難搞。蕭敬嚴進一步表示，侯友宜可對抗賴清德以及柯文哲，過去侯友宜沒那麼藍的條件，如今反成優勢，可能會吸引淺綠或沒有特別政黨意識的人，若是不爽傳統國民黨的柯文哲支持者，也會願意給侯機會。

至於侯友宜出身本土，是否沒有賣台疑慮？蕭敬嚴則表示，民進黨的確很怕侯友宜的形象，會讓他們難以消費這個問題，因此民進黨現在很頭痛，要拿這點打侯友宜，民進黨一定打不起來。

國民黨總統人選至今遲未出爐，國民黨主席朱立倫16日強調，一定會徵召最強候選人，國民黨大家團結一致、團結勝選。朱立倫也呼籲，故意長他人志氣、滅自己威風的事都不要做，這是綠營的陰謀不要中計。