馬英九赴希臘演講被指「台北前總統」,現已更正為「台灣前總統」。(取自delphiforum官網)

前總統馬英九繼訪問大陸之後,日前受邀出席希臘舉辦的論壇,但在名單上被標註為前「台北」總統惹議,行政院長陳建仁批是嚴重錯誤,應要馬上更正。馬前總統辦公室表示,收到論壇創辦人的邀請信中是完整寫出「Republic of China」,已向對方反映演講資訊中誤植。據了解,德爾菲經濟論壇官網介紹前總統馬英九已將「Former President of Taipei」更正為「Former President of Taiwan」。

馬英九日前結束赴中國大陸訪問後,24日又將前往希臘參加第8屆德爾菲經濟論壇,也將藉由此次訪歐,與歐洲政要分享訪問中國大陸的心得,但「德爾菲經濟論壇」在演講資訊中誤植馬前總統的資訊為Former President of Taipei,對此,陳建仁今(21)日受訪時直言,是嚴重的錯誤,應該要馬上予以更正。

馬辦表示,我外交部已積極協調,也請陳建仁要有所作為,要求外交部拿出過去丹麥「哥本哈根民主峰會」等與主辦單位積極交涉的態度,全力的爭取應有之正確資訊。

馬辦指出,馬前總統是收到德爾菲經濟論壇創辦人Symeon G. Tsomokos的邀請,在我們收到的邀請信中,Symeon先生是完整寫出Republic of China,「請陳院長搞清楚狀況」。

據了解,德爾菲經濟論壇官網介紹前總統馬英九已將「Former President of Taipei」更正為「Former President of Taiwan」。