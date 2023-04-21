新北市連續兩日發生槍擊案，恰逢新北市長侯友宜近日在新加坡出訪，綠營砲轟連連，行政院長陳建仁今( 21 日)稱新北市府要負起全責。前台北市議員羅智強表示，台南市、新北市都爆發槍擊案，還有詐騙案、浮屍案等等，顯示台灣治安已經從根部敗壞，更凸顯了侯友宜過去的深厚的警政經歷，台灣最需要的就是「治安專家」擔任總統。

羅智強今在《大新聞大報卦》節目中表示，民進黨對於治安問題、疫情問題一直以來都是打太極，中央是國民黨執政就是要中央負責、地方是他黨執政就是地方負責，所以台南爆發 88 槍槍擊案、桃園機場發生3+11疫情破口，民進黨就被堵住嘴巴、說不出話，因為地方、中央都是他家的，完全沒辦法推託。

羅智強表示，民進黨此次拿治安攻擊侯友宜，就是在打他的最強項，這是對侯的一種肯定，侯友宜一路從政以來，治安就是最大亮點。侯友宜可以說他國際觀不夠好，但在治安問題上，除了侯友宜沒有第二個人。

羅智強認為，台灣現在最大的問題就是治安敗壞，民進黨現在猛打治安議題，就是在向全台灣強調，「台灣需要一個能夠拚治安的總統」，現在詐騙已經成為台灣的國恥、國安問題，但政府對於詐騙集團一籌莫展，七年前民進黨還沒執政的時候，根本沒有聽過詐騙、虐殺集團的問題，這些令人髮指的事情日日都在台灣發生。

羅智強認為，若不是根部已經腐敗，葉子也不會凋零，台灣從南到北的治安都在快速敗壞，而民進黨針對治安猛帶風向，只要侯友宜站出來講，「我一定能整飭台灣的治安」，好好向社會承諾，上任之後一定會打擊詐騙集團，讓詐騙集團無所遁形，以國安層級處理詐騙集團，直接正面迎擊，不用太過擔心。