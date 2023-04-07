台灣傳統送煞儀式「送肉粽」常需要雞鴨生血做開光壓煞，法師會在現場讓雞鴨放血流，一名人美心善的簡姓動保人士就經常趕往送肉粽現場救援垂危動物；彰化北斗昨（6）舉辦儀式，簡女就及時趕到現場帶回滿是血跡的鴨與雞，溫暖地說「這隻鴨鴨已經被我帶出來了，好開心喔」。

該名簡姓女子在臉書「一起幫助雞鴨鵝」發文，昨（6）在彰化北斗地區舉辦送肉粽儀式，她一得知該儀式會用到活禽，特別前往現場抓鴨鴨回家，不過到現場時雞隻已因熱衰竭過世，影片中簡女抱著鴨嘴上還有血跡的鴨隻說「鴨鴨你得救了」，她說受傷的鴨會先到她家休養，等傷癒後才會做其他處理。

送煞儀式「送肉粽」常需要雞鴨的生血做開光壓煞，法師會在現場讓雞鴨放血流，一名人美心善的簡姓動保人士就經常在送肉粽現場救援垂危動物。（翻攝自臉書「一起幫助雞鴨鵝」）

簡女在影片中用興奮的語氣說「這隻鴨鴨已經被我帶出來了，好開心喔」，還大讚鴨子很乖、沒有掙扎，她後來把鴨子腳上、翅膀上的紅線拆掉，放進紙箱內溫暖地說「你沒事啦，你乖乖」，鴨子在紙箱內仍露出驚恐神情，簡女和另名男子則在旁不斷安撫；而觀察該臉書社團，可見到簡女經常在各地救援受傷、受困動物，讓不少網友大讚「美女太有愛心了」。

據ETtoday報導，簡姓女子從2019年開始協助救助禽類，去年已救了1500隻，也會從中部各地送肉粽現場救出雞跟鴨，再送往各地的護生園照顧；簡女說送肉粽儀式的雞鴨經常是流血感染死亡或是受傷被放生，她呼籲殯葬業者若要舉辦儀式，可以提前通知她，她都會前往救援回收，讓牠們能快樂成長。