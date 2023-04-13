真的讓人太傻眼！一名網友表示，朋友遇到一名租客，聲稱在上一個租屋處遇上「鬼壓床」，導致他體重暴跌好幾公斤，還有呼吸不順暢的毛病，即使求神問卜也完全沒有效果，未料，這名租客搬到新租屋處後「鬼壓床」的情況仍然持續，直到就醫檢查才確診是「肺結核」，目前仍在醫院治療。

原PO在臉書社團《房東互助會》發文分享房東好友的經歷，有一名新租客聲稱，會決定搬離舊租屋處的主因是被「鬼壓床」，因為他突然覺得呼吸非常不順，甚至還暴瘦了好幾公斤，就連去宮廟拜拜也不見情況好轉。

沒想到，新租客搬進來後才發現，自己竟然感染了肺結核，目前被送往醫院治療，積欠的房租也尚未償還，而房內可能還有殘留的病毒，讓原PO和房東友人也不曉得究竟該如何是好，直說：「這個會傳染，還是很擔心」。

貼文曝光後，網友紛紛留言，「怎自己生病不知道，卻是怪力亂神」、「房子裡面一定有鬼，肺結核鬼！」、「以後說被鬼壓的，先去醫院檢查有沒有肺結核」、「至少他會找醫院治療中，恭喜他找到正確方向」、「這真的會笑死」。

根據衛福部疾管署資料指出，結核病的主要傳染途徑是飛沫與空氣傳染，感染結核菌但尚未發病的患者並不具有傳染力，且健康的人若不慎感染，通常不會立即發病，常見的症狀為：咳嗽超過2週、體重減輕、發燒，目前已有有效抗結核的藥物，只要依照醫師提供的處方積極治療就能痊癒。