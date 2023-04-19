台大公衛學者陳秀熙團隊估算，目前國內累計1016萬人感染新冠肺炎，估算GDP（國內生產毛額）整體損失新台幣1337億元。（翻攝自新冠肺炎科學防疫園地）

國內疫情解封，但感染新冠肺炎及長新冠（Long COVID）造成的健康和經濟衝擊不容小覷。台大公衛學者陳秀熙表示，目前國內累計1016萬人染疫，估算GDP（國內生產毛額）整體損失新台幣1337億元，其中長新冠佔了100億元。

陳秀熙今天在「新冠肺炎科學防疫園地」線上直播說明，台灣累計1016萬人感染新冠肺炎、1.7萬人染疫死亡，另外還要擔心的是輕症感染後的長新冠。如以感染新冠肺炎及長新冠的損失以GDP估算，整體損失為1337億元，YLL（壽命損失）占1200億、長新冠占100億、急性感染期占37億。

「腦霧」是常見的長新冠表現，陳秀熙指出，腦霧是一種認知障礙，包括注意力、執行能力、學習和記憶、社會人際認知、語言、感覺動作統合等功能，都可能受影響。他提醒家長及老師，對於染疫後孩童應以醫療健康照護的觀點來了解，而非怪罪他不認真。

台北醫學大學口腔衛生學系教授嚴明芳說明腦霧如何影響生活，例如到超市購物時，需要記憶物品擺設位置、規劃超市購物動線、選擇多項商品，都要仰賴神經認知功能。已有研究發現，長者在感染新冠肺炎之後，認知功能衰退程度比未感染者還要快很多。

台大公衛學院醫師許辰陽說明，新冠肺炎對神經系統的長期影響包括：缺血性中風等腦血管疾病、失智症等認知記憶疾病、周邊神經病變等末梢神經疾病，以及偏頭痛、癲癇發作等發作性控制不良疾病，另外像是聽力異常、頭暈等，這些不同症狀可能造成程度不等的影響，但唯一相同的是，會在感染後12個月造成更嚴重的衝擊。