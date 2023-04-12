台北市一名女子去年晚間外出倒垃圾時，忘了將門關好，前男友利用這個機會闖入，等她回來後以暴力脅迫加以性侵，台灣高等法院駁回上訴，依侵入住宅強制性交罪判處有期徒刑7年4月。可上訴。

黃男與被害女子原為曾同居之男女朋友，2人在去年5月初分手，黃男在同年5月12日晚上7點，看見前女友外出倒垃圾而未將住處大門關閉之際，侵入她住處，並躲在廁所內待她返家後，徒手掐住她下巴及臉頰。

黃男不顧前女友口頭阻止及反抗，褪去她褲子後加以性侵，後來因為她租屋處房東先前與她有約，前往她住處，見她神情有異，依她手勢及唇語通報警方到場處理而查悉上情。

一審及二審都認定，黃男僅與前女友分手後仍不願接受，不思理性、平和處理雙方感情，且未尊重她性自主權，所為實值非難，但考量他犯後終能坦承犯行，態度尚佳，且表示願意向被害人道歉及予以賠償，依侵入住宅強制性交罪判處有期徒刑7年4月。