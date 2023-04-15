香港女星陳加玲早年接拍黃百鳴電影《開心鬼》，跟袁嘉瑩、羅美薇、何佩兒等人組成團體「開心少女組」，知名度大開，然而接下來她的演藝表現平平，甚至捲入當富商小三的醜聞中，90年代便淡出演藝圈。久未露面的她近日現身汪曼玲的社群平台，沒想到她的樣貌跟以前大不相同，且身材跟路人沒有半點區別。

陳加玲有著標誌五官以及一對迷人酒窩，入行後拍過多部電影，其中以《開心鬼》系列中的女學生「姚瓊」一角最廣為人知，還因此有了「酒窩女神」的封號，1991年則接拍三級片《聊齋艷譚續集：五通神》，跟影帝黃秋生有多場對手戲，還獻上大尺度演出，開出破千萬港幣的票房，卻唯獨捧紅了黃秋生，因此1995年她拍完最後一部電影《富貴人間》之後，便回歸平凡人的生活。

不過她當年當小三的舊事卻常被重提，原來某任富商男友羅先生，隱瞞已婚身分，但就算男方跟前妻離婚，正式公開交往，最終兩人仍在1998年分手，還一度鬧出金錢糾紛。針對戀情，陳加玲曾發出聲明，坦言20多歲時跟有婦之夫交往，且誤信男方單身的謊言，雖未指名道姓，但外界普遍猜測是在指羅先生。

55歲的陳加玲身材跟美貌不比當年。(圖/汪曼玲 FB)

她14日跟資深媒體人汪曼玲合照，身穿白色休閒T恤的她青春已逝，除了招牌酒窩之外，幾乎認不出是當年的女神，且身材有些臃腫，現在的她專注在投資，除了研究股票、房地產之外，也轉往幕後擔任出品人，身家累積上千億，無疑是一位富婆。感情方面，還有一名交往8年的外籍男友，但兩人並沒有結婚打算。