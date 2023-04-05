阿根廷一名26歲模特兒艾蜜莉（Emilly Rodrigues Santos），上月底被發現全身赤裸從豪宅高處墜下身亡，豪宅屋主佛朗西斯柯（Francisco Saénz Valiente）聲稱當天艾蜜莉在派對疑似精神狀況不佳，不過事發經過疑點重重，警方先以涉嫌謀殺罪拘留佛朗西斯柯。

據綜合外媒報導，經警方初步調查，案發前一晚，佛朗西斯柯和友人在餐廳聚餐後，便與朋友包括37歲紅粉知己JMM（化名）、艾蜜莉，以及一另名女性回返回豪宅續攤，而佛朗西斯柯回憶事發當下，聲稱：「艾蜜莉不知為何突然在屋內瘋狂竄跳，他們雖試圖想要制止卻無能為力。之後她看到一扇窗想要跳出，卻直接撞到門上面；即便如此，艾蜜莉仍不罷休，找到另扇窗後便墜落」。

據了解，附近鄰居也表示，當時他聽到豪華社區的某處正發出巨大的噪音，還聽到一名女人痛苦嚎叫，沒多久一名女子就全身一絲不掛的從高處摔落庭院地面，當場沒了氣息。

報導指出，JMM本來就和艾蜜莉認識，也是她邀請過來參加派對，沒想到卻發生憾事。JMM事後回想依舊餘悸猶存，直言艾蜜莉當時就像被附身一樣。不過，警方發現，佛朗柯西斯身上並沒有受傷痕跡，反倒是JMM雙手出現擦傷，極有可能是因為防衛打鬥間所造成的。另外，佛朗西斯柯宅內雖然有許多酒精飲品，但沒有任何非法藥物。

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