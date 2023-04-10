法國東南方阿爾卑斯山靠近白朗峰（Mont Blanc）的地段昨（9）日發生雪崩，釀成4人死亡、多人受傷、2人失蹤，有遊客拍下「大片雪牆」傾瀉而下的震撼畫面，目前無法證實雪牆影片是否就是釀成傷亡的雪崩當下畫面。

法國東南部阿爾卑斯山9日發生雪崩，釀成4人死亡，有遊客錄下大片雪牆傾瀉而下的畫面。

綜合英國廣播公司（BBC）、英國《衛報》（The Guardian）報導，法國阿爾卑斯山阿芒塞特冰川（Armancette glacier）地段昨日發生雪崩，釀成4人死亡，上薩瓦省（Haute-Savoie）政府表示死者中有2人為高山嚮導，另有2人失蹤及多人受傷，據信罹難者及傷者當時在偏僻地區滑雪，搜救隊預計當地時間周一重新開始搜救2名失蹤者。

鄰近村落官員美泰（Jean-Luc Mattel）表示，山頂大片雪剝落釀成雪崩，他說周日的雪崩風險是「合理的」，兩名罹難的高山嚮導也都是當地人，且非常有經驗。

法國氣象局（Meteo France）周日也未對該地區發布雪崩警告，上薩瓦省政府推測，氣溫變暖及風可能促成這次雪崩。報導指出，雪崩範圍約為「1000公尺乘上500公尺」，相當於50萬平方公尺。

另外當天一名女登山客錄下了大片雪牆從冰川傾瀉而下的震撼畫面，目前尚不清楚她是否正巧錄下了致死的雪崩意外瞬間。