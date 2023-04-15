（影片/ 陳世宗翻攝）

台中市一對老夫妻昨天開車到大雪山遊玩，64歲的王姓婦人獨自從雪山路19.8公里處，攀爬鳶嘴西稜的長壽山，近午時發現自己走錯路迷途，立即打電話在林道上賞鳥的丈夫，向警方報案求援。台中市消防局出動尋協，並鎖定迷途位置，在下午2時許尋獲迷途的王姓婦人。

台中市消防局指出，昨天上午11時12分接獲民眾報案，64歲的王姓婦人攀登長壽山，因路況不熟迷路請求協助，勤務中心立即派遣和平及谷關分隊2車4人，由和平倪分隊長帶隊前往救援。搜救人員於中午2時19分接觸民眾，無受傷情形，協助民眾下撤至登山口，並於下午3時56分返回登山口，民眾不須就醫自行返家。

消防局第二大隊長余易祐強調，山友進行登山活動時，應事先規畫行程路線，應結伴而行確勿獨自登山，如發現迷途時務必保持冷靜，並立即打電話求援，在安全地點等待救援，切莫自行擅自亂走，以免於山中發生迷途等意外。