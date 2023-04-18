尖石鄉新樂國小與尖石國小共同舉辦畢業成年禮，共有11名學生沿著泰雅族祖先遷徙的路線，從大霸尖山沿著北稜走到鎮西堡，3天行程一共走了快35小時。學生們在第2天走到大霸觀霸坪展開成年禮儀式，男女學生分別由不同耆老吟唱古調祈福，男學生須接受鳴槍、女生接受織布披肩等儀式，象徵成年。

新樂國小與尖石國小施行原住民族實驗教育，過去已舉辦過兩屆登大霸尖山完成畢業前夕成年禮儀式，今年是疫後重啟行程，並重新規畫路線，4月中從觀霧入山登大霸後，走北稜線由鎮西堡出，實現真正的祖先遷徙路線。

「這條路線真的非常辛苦」。新樂國小校長高文良說，3天2夜的路程，學生們就連走了快35小時，尤其大霸北稜線較少人攀爬，沿路都是箭竹林，隊伍還綁紅絲帶讓後方人辨識路線。此次畢業禮讚行程，學生們早在3個月前就努力鍛鍊體力，每天最少跑操場8到10圈，背著6到10公斤的水上山負重訓練。

高文良表示，學生在第2天抵達大霸觀霸坪時，分別針對男女性由不同的耆老吟唱祝福，男學生鳴槍象徵勇敢面對人生，女生則披上披肩、家長協助戴頭帶，祝福成年。雖然在部落習俗真正成年是在15歲，但在國小階段還是舉辦象徵性的成年儀式。

路程中最辛苦的就屬大霸北稜線，高文良表示，手要撥開箭竹、腿要爬50度陡坡，學生們都很吃力，且山區水源稀缺，大家背的水遠比想像中不足，讓學生更珍惜水的重要性。這趟畢業禮讚中，學校也邀請部落人士，沿途與學生們講解部落文化意涵，讓學生實地了解祖先遷徙之路。