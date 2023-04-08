台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「世界花園橋峰」近兩年成交行情大多落在7字頭，上一次突破9字頭是2014年的18樓戶92.2萬元，這次睽違8年再度站回9字頭行情，一舉刷新了新北豪宅的歷史高價，除因物件是頂樓戶稀有戶別外，也反映出新北的大坪數豪宅買氣回溫，甚至不乏原社區住戶再次加碼買進，對社區情有獨鍾，擴大家族成員的居住使用範圍。

台灣房屋板橋加盟店店東賴玉枝表示，近年板橋市場交易明顯回穩，除了大坪數豪宅破9字頭外，中小坪數的「皇翔來青」以及預售案「佳元植」，也紛紛出現9字頭交易，最高95.7萬，顯示板橋的鍍金門牌仍對買方具備一定吸引力，房市支撐性在新北相對較強。

另外，台灣房屋集團趨勢中心統計實價登錄，新北總價6000萬元以上的豪宅單價前五名社區，板橋就拿下前三名，冠軍是「世界花園橋峰」單價95.7萬元，亞軍則同樣於去年交易的「三輝玳門」，頂樓32樓戶成交單價91.7萬元；季軍為2014年成交的「謙岳」21樓戶，單價89.9萬元。

第四名為中和區「遠雄左岸香榭園」，2015年成交26樓頂樓戶，單價85.9萬元，及2013年交易的淡水區「天境360」33樓戶；第五名是永和區「仁愛101」5樓戶，2015年交易單價84.5萬元。

張旭嵐指出，新板特區過去曾是大坪數豪宅的推案聚落，「世界花園橋峰」、「謙岳」在2013年、2014年時都曾創下社區新高紀錄，單價高達8、9字頭，不過2014年之後房市反轉，大坪數豪宅滯銷，新板豪宅一度掉到5、6字頭，買氣連續多年冷清，不過新板特區開發已飽和，新案供給稀缺，屋主也較惜售，加上近年房市景氣回溫，使大坪數豪宅的價量表現再度翻紅。

第一建經研究中心副理張菱育指出，高總價物件的買方客層相對有限，購屋考慮期較長，不過新北豪宅幾乎是台北同等級的半價，所以對有舊換新、小換大需求的高端客來說，仍是抗通膨之下的資產規劃之一，加上高資產族重視資產的穩定性，因此置產以保值性突出的精華區豪宅為主，使新北一哥的板橋，相比中和、永和、淡水等地更受青睞，價格也率先改寫天花板。