英業達日前法說，經營階層看好第二季之後可望逐季回溫。各產品線全年維持筆電、伺服器、智慧裝置等三大產品線業務都將成長的展望，也預告未來2-3年車載、醫療、5G應用等新興事業將以每年2倍的速度成長。

英業達伺服器事業群總經理蔡枝安認為，目前伺服器庫存水準已達健康正常水準，估今年上下半年營收比重也將維持過往45：55水準。英業達目前有用到AI伺服器的產品比重約10-15%。

英業達繼去年底正式揭幕其5G Next Lab後，今年再攜手趨勢科技及其子公司訊勢科技，與新漢(8234)於MWC 2023共同展示5G專網及導入AR／VR應用於新漢智慧工廠解決方案實例。英業達預計明年就將擴大展出規模、以自有攤位模式參展，進一步強化其品牌知名度並爭取更多潛在商機。英業達的5G企業專網解方基於微軟Azure Private 5G Core的核心網路軟體，整合英特爾5G優化CPU伺服器。