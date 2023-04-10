英業達預期第一季將是全年低點，第二季包括筆電、伺服器及智慧裝置等三大產品線，皆將以高個位數的季增幅向上，全年營運亦估將恢復往年淡旺季走勢，於第三季出貨旺季站上全年高峰，第四季與前季持平，下半年並有優於上半年的營運表現。

展望各產品線，英業達先前預估全年筆電將受惠電競機款訂單加持，較去年有持平以上的表現，另伺服器業務亦在資料中心需求增溫下，維穩高個位數成長，至於智慧裝置亦將因新客戶及新產品逐步放量帶動，全年回到雙位數的增長走勢。