廣閎科2022年全年營收為13.3億元、年增加10.1%；稅後淨利為1.12億元、年減少5.41%；累計每股淨利2.48元。平均毛利率為22.8%、年減少3.91個百分點；營業利益率為6.74%、年減少5.82個百分點。

廣閎科董事長暨總經理林明璋表示，有鑑於去年下半年起半導體景氣反轉，晶圓投片無法即時剎車，去年第三季、第四季也提列庫存1500萬和4500萬，影響當時單季毛利率分別為4~5%以及15%。他進一步談到，按照今年狀況推估，今年第一季、第二季庫存調整有機會到底，下半年可以看到回溫，但依照狀況看來，應該是屬於緩步的回溫，不是一次性大幅回溫。

林明璋進一步表示，最大代理商庫存調整進度提前，已經在今年2月底穩定下來，開始有逐步補貨的狀況，已經比去年第三季、第四季好很多，整體來說，相較3個月前已經有很顯著的改善。

廣閎科主要有三大產品線，包括Power MOSFET(功率金氧半導體場效電晶體)、BLDC(直流無刷馬達)驅動控制模組以及SoC(系統單晶片)散熱風扇驅動IC，廣閎科的優勢在於可將三大產品線做到高度關聯性，不僅可單一銷售，也可以組合銷售，這是在業界少見的。

以今年三大產品線來說，林明璋表示，Power MOSFET既有產品PC、NB以及搭配馬達驅動，成長動能比較明顯，新產品的貢獻則可以樂觀期待下半年比較有表現，新產品有機會占比營收10~20%，且車用相關比重也持續在增加，今年以2~3輪為主，4輪產品認證周期較長；BLDC既有產品會維持去年產品，下半年也有雲端的新產品應用會出現，成長動能不至於太悲觀，新產品有機會占比營收10~15%；SoC散熱風扇驅動IC受到客戶產品在市場陸續發酵，產品組合將有利於獲利穩定，整體營收產比應該會成長到1成。整體來說，營收會力拼去年差不多的水準，毛利率上，相信在新產品的帶動下，也會有利於毛利率長期發展，只是上半年可能因為還有提列庫存的問題，所以毛利率比較難預估，但提列的幅度一定不會像去年第三季、第四季一樣這麼大。

產能部分，林明璋表示，廣閎科主要投片在世界(5374)，但沒有LTA(長約)的問題，還有就是力積電(6770)，該部分儘管有LTA，但僅是小量，影響不大。封測部分，廣閎科投產比較分散，台灣、大陸都有，成本降價趨勢比較快。