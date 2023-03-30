南寶執行長許明現表示，今年在營收方面可以發揮的空間較受限，因此，將著重在追求本業長期獲利成長，將專注提升營運效率，目標持續改善營業利益率。他說，持續調整產品結構，更聚焦在高毛利產品，控管營業費用，持續結構性優化利潤率，長期也希望透過併購，提升獲利與成長。

南寶計劃取得常熟裕博高分子材料有限公司70%股權，裕博生產環氧樹脂，主要為碳纖維複合材料相關應用。南寶期待透過併購切入大陸碳纖維用樹脂市場，把握進口替代、輕量化與新能源商機，推動碳纖維業務發展。雖然預期初期裕博對合併營收貢獻不大，然在跨入新領域下，期待成為新的長期成長動能。

南寶表示，在鞋材接著劑業務方面，由於運動品牌客戶庫存回升，下單速度放緩，然而衰退幅度較公司去年底的預期和緩。預估客戶庫存調整影響將持續到第二季，下半年表現可望優於上半年。

至於工業與其他消費性產業用接著劑，目前全球消費市場景氣及經濟活動雖放緩，各產業普遍較保守，然南寶期待透過專注於高毛利產品，調整產品結構，並把握新產品與應用的成長機會，如軟性包裝、光學用膠等，以降低外部環境的影響。

至於建材與塗料業務，建材業務營收主要來自澳洲，去年已與客戶溝通成本壓力並調漲價格，今年產品價格可望持續緩步提升，預估建材業務營收將持續成長。塗料方面，將持續整合產品線與服務以提供更好、更完整的解決方案，主要將著重在建築應用的產品整合與推展高性能工業塗料。