美光3日表示，正在配合中國調查，在配合中國政府進行網路安全審查的過程中，其在中國的業務正常運行。目前公司的產品出貨、工程、生產、銷售與其他部門都正常運作。美光致力於以誠信展開所有業務，公司堅守產品的安全性以及對客戶的承諾。

中國網信辦此前在31日公告，為保障關鍵資訊基礎設施供應鏈安全，防範產品問題隱患造成網路安全風險，維護國家安全，網路安全審查辦公室將依「國家安全法」和「網絡安全法」，按照「網路安全審查辦法」對美光公司在中銷售的產品實施網路安全審查。