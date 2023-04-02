為強化金融韌性、維護客戶權益，全球人壽日前順利通過SGS台灣檢驗科技股份有限公司審查，獲得「ISO22301：2019營運持續管理系統」驗證，確保關鍵業務在面臨地震、火災或疫情蔓延等重大災害挑戰時，強化營運不中斷，落實保障客戶、同仁之權益。

全球人壽總經理馬君碩表示，「營運持續管理系統」可展現金融機構是否具備應變能力及韌性；全球人壽積極訂定「營運持續策略」，符合國際標準ISO 22301：2019的要求，確保各項客戶服務措施，如核保、保費與理賠作業、保全服務及電話客戶服務等關鍵業務，獲得適當處置，維持營運不中斷。

如遇重大疫情、地震或火災等，危及公司持續營運之重大事件時，將立即啟動「營運持續計畫」，包括採行異地辦公、居家辦公模式，整合所需資源，盤點異地備援能力，確保對客戶的服務與營運不間斷。

以新冠肺炎三級警戒時期為例，全球人壽立即執行居家辦公、異地辦公及分流辦公等營運不中斷之作業流程，包括疫情監控、居家辦公遠端設備安裝測試、異地辦公設備安置等，均在短時間內就能完成定位。並透過遠距投保、線上理賠及智能客服，滿足客戶於疫情期間對投保、理賠或諮詢的需求，落實公平待客的承諾。

同時，數位化與大數據浪潮下，全球人壽除了保障客戶權益、營運不中斷之外，為善盡保護客戶隱私權益的企業責任，今年亦擴大個資保護管理制度（BS 10012）之驗證範圍，涵蓋總公司暨各分公司所有部門之個資蒐集、處理與利用作業流程，也順利通過SGS審查作業獲得驗證，讓客戶更加安心、放心。

全球人壽秉持「因為愛 責任在」品牌理念，以永續經營為目標，透過各種工具強化企業韌性，維持營運不中斷，保障客戶權益；同時，也長期致力落實公平待客原則，於108年首獲主管機關肯定，為排名前20％之壽險公司，更於111年再度獲選為公平待客排名前25％的壽險公司。並持續努力，強化關注高齡、身心障礙、中低收入等弱勢族群及年輕朋友的金融需求。