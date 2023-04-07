聚陽第一季營運「月月高」主要是日系客戶訂單成長；聚陽統計，今年首季，日系客戶訂單年增幅達3～4成。

聚陽指出，第二季日系客戶雖仍強勁，但受到美系客戶庫存持續調整的影響，加上原物料跌價使ASP下降，影響營收表現，預期第二季營收拚持平去年同期。

對於手中訂單能見度，聚陽表示將待5月後局勢應較明朗。

整體來看，聚陽預期，第二季起訂單會逐漸好轉。另外，去年高值化、機能性產品出貨比重提升，對於今年獲利率成長也有所幫助。

通膨對服飾消費市場的影響仍在、品牌服飾廠庫存調整仍在持續中，冠星指出，就目前訂單狀況看來，第二季表現大概跟第一季持平。不過，隨著客戶庫存調節漸緩，後續訂單可望逐季回升，下半年的景氣、訂單都會逐步回溫。

冠星正持續分散客戶來提升營運成長動能，冠星指出，目前除了已開始出貨的Nike外，並洽談新的美系客戶中，可望為2024年儲備營運動能。