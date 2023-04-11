由於第2季上市的NVIDIA RTX 40中階系列顯卡新品即將進入鋪貨期，帶動動力-KY主要電競產業客戶於農曆年後的拉貨力道有明顯逐月增加，亦是連續兩個月正成長原因，累計2023年第1季合併營收為3.18億元，由於去年同期為NVIDIA RTX 3050系列中低階顯示卡推出前的出貨高峰，墊高營收基期表現，致使今年第1季營收年減51.58%。

動力-KY指出，第1季營運可望順利落底回升，但整體仍需視市場供需情形，然受惠於整體顯示卡終端品牌廠商庫存去化逐步進入尾聲，且在中國今年初起加速解封、銷售動能延伸下，部分GPU高階顯示卡新品仍有些供不應求、部分顯示卡產品也因促銷活動下催動銷售表現回暖，加上預計於第2季上市的NVIDIA RTX 40中階系列顯卡新品即將進入鋪貨期，皆帶動動力主要電競產業客戶於農曆年後的拉貨力道有明顯逐月增加。

由於中國前兩大電商平台之一的京東，近日已正式發布其平台上將全面禁售二手卡、翻新卡、山寨卡及停產型號如NVIDIA之RTX 20系列、GTX16系列等顯卡產品，其它電商平台亦開始清理山寨顯示卡亂象，將有助於中國顯示卡市場持續健康化、回歸正常需求，加上目前包括CPU、記憶體及SSD等組件的價格都逐步降價，動力-KY看好第2季的主流顯示卡推出上市後，將活絡整體電競桌電DIY市場，有助於公司旗下散熱風扇保持良好訂單能見度，隨著客戶拉貨力道增溫，將助力營運表現穩健向上。

展望2023年上半年，動力-KY表示，看好隨著顯示卡進入新舊世代交替，加上挖礦潮退、顯示卡價格回歸正常水位，將帶動組裝PC換機潮浮現，以目前市場來看皆積極備戰下一階段的鋪貨潮，整體電競產業供應鏈與顯示卡市場皆將有機會回暖，公司將積極落實新舊產品汰換、優化製程效率、強化多元應用市場發展，隨著效益逐步展開，拉升公司整體毛利率、獲利。