單一國家股票資金流向來看，美國轉為買超，單周買超49.1億美元，不過，對歐股持續賣超，目前已連五周賣超，單周賣超10.7億美元；另中國也連三周賣超，單周賣超4.7億美元。

在產業型類股資金流向方面，金融類股轉為買超，單周買超11.0億美元，為各產業之冠。科技類股連二周賣超，單周賣超20.7億美元。健康醫療類股轉為買超，單周買超6.8億美元。