美系外資表示，基於三大理由預期聯發科的盈利前景正在惡化，首先，智能手機需求的復甦弱於預期，尤其是高端5G Android機型，現在預計TAM(整體潛在市場)擴張會減緩；再者，在低迷的市場需求下，4G、中低階5G的價格競爭將更激烈，這恐影響聯發科的力利潤率；最後，由於競爭加劇，三星面臨市占率正在下降，故將提升內部晶片自製採用率。有鑑於上述3理由，將聯發科評等由中立降為賣出、並目標價由730元調降620元，並將聯發科2023~2025年盈利預測下調11~15%。

另外，美系外資也預計2023年營收將下降約17%，2024年再反彈約15%；2023/2024年的毛利率/營業利益率分別為49.4%/23.1%、46.6%/15.5%，全年EPS則預估落在42.21元/51.66元。

美系外資表示，上述對於聯發科的盈利預測比市場普遍預期低的18~25%，主要是因為由於市場需求前景疲軟，尚未完全反映潛在的下行空間，且下半年隨著收入規模的增長，恐更加不利於營運槓桿，因此，預計會看到更多向下修正。