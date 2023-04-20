以此推算，台積電第二季合併營收估落於4620.8～4864億元，約季減4.4～9.2％、年減8.9～13.5％，中位數為4742.4億元，季減6.76％、年減11.21％，為近1年半低點。毛利率及營益率預估中位數為53％、40.5％，續降至近1年半、近2年低點。

台積電首季合併營收5086.33億元，季減18.69％、年增3.58％，歸屬母公司稅後淨利2069.87億元，季減30.05％、仍年增2.1％，每股盈餘7.98元，均創同期新高。毛利率56.33％、營益率45.46％，分創同期新高及次高，優於財測預期。

台積電表示，首季毛利率下滑主要反映稼動率較低及匯率不利因素，但部分影響被嚴格的成本控管抵銷，嚴格控管開支及員工分紅減少亦使整體費用減少。資本支出約99.4億美元，較去年第四季108.2億美元減少8.13％，仍較去年同期93.8億美元增加5.97％。