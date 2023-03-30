聯德控股-KY新的製造基地位在墨西哥克雷塔羅，主要針對電動汽車(EV)和自動駕駛的成長趨勢，在市場復甦時，能有跳躍性成長，並提升在汽車行業的市場佔有率，尤其是在世界第二大汽車市場的北美市場。同時，公司也將於今年擴增崑山廠區的生產規模，以就近服務大陸汽車行業客戶對沖壓業務的需求。

該公司車用零組件產品包含安全氣囊、動力方向盤、天窗、安全帶、電動車電池外殼、電動車逆變器、汽車扶手箱等金屬沖壓件。2021年車用相關產品營收30％，2022年車用提升至近40％，今年已經攀升到5成，主要電動車需求持續增加，帶動安全產品、電池外殼等出貨成長，並且已經取得多項新項目的提名。

而3C電子因客戶去年開始去化庫存，比重已經不到3成，但伺服器產品維持成長。另一方面，聯德控股-KY持續拓展新客戶，據了解，目前與大陸上市集團洽談3C電子訂單，盼能切入該大型集團手機、伺服器等零組件供應鏈，將有機會成為今年成長的新動能。