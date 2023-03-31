鈞興2022年第四季合併營收5.99億元、營業利益0.64億元，分別年增2.22％及9.06％，去年第四季美元兌人民幣匯率由升轉眨，單季認列匯兌損失0.2億元，稅後淨利0.43億元、EPS為0.81元。2022年合併營收24.43億元、稅後淨利3.51億元、EPS從前年8.18元降至6.66元。董事會決議每股配現金股利3.6元，配息率54.05％。前兩月合併營收3.68億元，年減13.52％。

鈞興表示，各產業品牌客戶採全球供應鏈分散計畫，鈞興也配合客戶，開拓東南亞是廠新客戶業務合作契機，2022年第四季越南新廠佔鈞興整體生產出貨比重拉升至15％。整體產能稼動率維持一定水準，去年第四季隨著客戶訂單逐步回溫，存貨跌價及呆滯損失金額，較去年第三季明顯減少，2022年第四季整體毛利率27.54％，較去年年第三季4.17％顯著提升。

鈞興表示，鈞興積極擴大各領域業務接單表現，目前電動工具、園林工具、工業機器人等主要客戶訂單，預計第二季有機會持續回升，進一步帶動整體訂單能見度，對整體營運成長有正面效益，鈞興對今年第一季營運持審慎樂觀看法。