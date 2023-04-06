豐達科公布2023年3月份自結合併營收，單月2023年3月份自結合併營收為新台幣2.63億元，月增加16.51%、年增加78.80%；2023年第一季自結合併營收為新台幣6.96億元，季增加2.03%、年增加64.02%。豐達科單月、單季雙雙衝上歷史新高記錄。

豐達科去年營收21.93億元，年增53.76%，改寫歷史第三高；去年雙率雙升、獲利轉盈，甩開疫情邊境解封的航太窘境，全年稅後淨利1.5億元，每股盈餘2.85元。公司也擬配息約1.02元，配發率約35.78%，以前一個交易日收盤價86.2元計算，現金殖利率達1.18%，而除息已在3月23日啟動交易，並達到一日填息，現金股利將於4月26日發放。

受惠全球各地疫情趨緩、邊境解封，航太客戶拉貨力道持續，訂單能見度明朗，加上豐達科近年來也積極發展汽車扣件事業，持續放量挹注營運表現，今年營收、獲利可望持續上揚，年度EPS挑戰2019年6.66元的歷史高檔水位。