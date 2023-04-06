根據基富通財報資料顯示，基富通111年稅後純益是1.30億元，每股盈餘2.17元，略平110年1.36億元、2.27元。在今年第一季股債市反彈之後，基富通基金規模在第一季更大躍進，據指出，3月底時，基富通基金規模已來到970億元！

除了基富通之外，鉅亨投顧在連賠七年之後，在110年正式轉虧為盈，去年稅後盈餘更逾1億元，來到1.06億元，較前一年0.612億元，盈餘成長率高達73.2％，由於鉅亨投顧股本小，去年每股稅後盈餘高達35.41元，更是去年唯一規模和獲利都逆勢成長的基金平台。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，鉅亨買基金去年獲利攀升主要反應基金管理規模持續增長。即使去年市場震盪，鉅亨買基金的淨申購金額增加超過新台幣198億元，其中有150億元來自定期定額貢獻，是基金申購動能眼的關鍵，更讓基金資產管理規模（AUM）持續創新高。

張榮仁分析，鉅亨買基金交易平台能夠受到客戶的青睞，主要在於客戶體驗佳，在不斷優化系統，並透過獨有的買基金APP服務下，吸引客戶持續加入。

他也強調，「零手續費」幾乎已成基金平台的「標配」，如何提供投資人更卓越的服務體驗才是平台脫穎而出的關鍵。「鉅亨買基金」平常就有研究團隊可即時提供投資人第一手財經資訊；另一方面，無論是理財小白或者中高資產的客戶，也有具經驗的客服團隊提供諮詢；在專業的投資服務與便利的交易機制，讓不少的中高資產客戶也選擇鉅亨買基金做為主要的基金交易平台，讓該基金規模持續大幅成長。