根據幣安（Binance）交易平台的報價，目前比特幣略為拉回，約報29912.5美元，漲約5.7%，稍早前最高站上30,430美元，終於擺脫了過去一周來的溫吞走勢。

今年以來比特幣價格已經大漲逾80%。

受此激勵，其他加密貨幣同步走高。市值排名第二的以太幣目前漲3%，稍早前一度漲逾4%，最高站上1937.37美元。

Oanda資深市場分析師Edward Moya表示，今天並沒有明顯引爆這波強勁漲勢的催化劑，但此前有消息指出美國聯邦住房貸款銀行（FHLB）最近的發債大幅減少，這意味著銀行業的危機正在消退。

稍早前有消息指出，美國聯邦住房貸款銀行3月最後一周的發債規模為370億美元，較兩周前的3,040億美元大幅減少。雖然該機構的發債額以歷史標準來看仍然偏高，但預付款和發債規模下降意味著成員銀行對現金的需求可能已經得到滿足或正在下降，也就是存款戶擠兌的風險已經緩解。