jpp-KY表示，除了航太航電機構件及維修結構件持續暢旺，受惠於法國三家子公司在3月份月營收首次突破100萬歐元，帶動整體業績再創高峰。
原本第一季為產業的傳統淡季，但是隨著疫情解封，航太產業大舉復甦，jpp-KY在疫情期間耕耘的航太維修市場訂單在今年初開始發酵，1、2月連續兩個月創下歷史次高紀錄之後，3月份營收在法國子公司業績加持下，月營收一舉突破歷史新高紀錄。
受惠於航太產業強力復甦，jpp-KY經寶精密（5284）3月份營收達新台幣1.95億元（2.19億泰銖），較上月成長5.4％，較去年同期成長42.99％，累計第一季合併營收約5.61億元，較去年同期大幅成長45.23％，月營收和季營收雙雙創下歷史新高紀錄。
jpp-KY表示，除了航太航電機構件及維修結構件持續暢旺，受惠於法國三家子公司在3月份月營收首次突破100萬歐元，帶動整體業績再創高峰。
原本第一季為產業的傳統淡季，但是隨著疫情解封，航太產業大舉復甦，jpp-KY在疫情期間耕耘的航太維修市場訂單在今年初開始發酵，1、2月連續兩個月創下歷史次高紀錄之後，3月份營收在法國子公司業績加持下，月營收一舉突破歷史新高紀錄。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。