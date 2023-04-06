jpp-KY表示，除了航太航電機構件及維修結構件持續暢旺，受惠於法國三家子公司在3月份月營收首次突破100萬歐元，帶動整體業績再創高峰。

原本第一季為產業的傳統淡季，但是隨著疫情解封，航太產業大舉復甦，jpp-KY在疫情期間耕耘的航太維修市場訂單在今年初開始發酵，1、2月連續兩個月創下歷史次高紀錄之後，3月份營收在法國子公司業績加持下，月營收一舉突破歷史新高紀錄。