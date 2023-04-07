越南胡志明指數在今年2月歷經市場修正下跌7.8%，之後在政府陸續出台利多政策後，3月指數單月上漲了3.9%，累計今年第一季上漲5.71%。

亞洲開發銀行(ADB)預測2023年即便全球經濟成長降溫，但越南經濟可望受惠FDI投資成長、中國解封後的貿易需求以及當地內需銷費支持，GDP年成長仍能達6.5%，且2024年再增至6.8%。日盛越南機會基金研究團隊表示，三月迄今官方釋出各降息政策製造市場流動性並支持經濟成長，越南股市自去年10月以來已橫盤整理了6個月，4/5站上1080點關卡，市場預估現行上漲慣性將受惠流動性支持，加上經濟成長力支撐下，盤勢可望續航。

日盛越南機會基金研究團隊指出，隨著通脹連續第二個月放緩，越南央行在越南盾走勢穩定的情況下實施進一步寬鬆的貨幣政策。越南央行4/3起將基準利率、即再融資利率自6%下調50個基本點至5.5%，這是近期第二次降息。同時表明支持經濟增長的決心。此外，去年底以來，政府啟動多項政策提振地產業與公司債市場，包括信貸支持、調降利率、8號公司債新法鬆綁監管等，已達到穩定市場的效果，預期可陸續反映在股市面。