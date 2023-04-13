資產規劃方式沒有好壞，只有適不適合，而「利變年金險」適合想要穩定累積資金及創造退休後穩定現金流的民眾，補足退休所得缺口及提早做退休規劃。「利變年金險」到底是什麼？第一金人壽總經理林元輝表示，應該分成「利變」及「年金險」兩塊解釋。

「利變」代表保險公司用來累積保單價值準備金的「宣告利率」會隨時間、市場「變動」，但再低也不會低於零，換句話說，市場狀況再糟糕，也不用擔心本金會消失不見。

「年金保險」則是生存保險的一種，主要用於退休規劃，概念好比終身俸，只要被保險人在約定期間內仍生存，就可以依約持續領年金、創造現金流。

錢存得下來，才是真正的財富。最好的方法是，克服人性（有紀律地把錢鎖住）及找到對的理財工具。理財需要毅力，第一金人壽表示，若民眾一有錢就想花掉，可以用「定期繳」的方式規劃「利變年金險」，也就是授權保險公司，固定從銀行帳戶扣款或刷卡繳保費，把部分薪資先撥到圓夢基金中，預留給未來的自己。

若民眾領到年終獎金、業務績效獎金或有其他投資收益，均可利用「利變年金險」的單筆投入，年年複利增值，把錢鎖住，穩健、安全地累積資產。

第一金人壽網路投保平台上的兩款「利變型年金險」：「E享利」及「E刷得利」，定期繳每月最低只要繳3,000元就能規劃；若為彈性繳，每次單筆最低也只需投入1萬元，不論是薪水較少的小資族，或有經濟壓力的三明治族，都能輕鬆駕馭。

網路投保方便又即時，即日起至6月30日，第一金人壽更推出「春風滿面 金喜連連」好康活動，透過第一金人壽網路投保平台投保「E享利」或「E刷得利」利變年金險，即享好禮三重抽：一、單筆保費滿500元，抽Apple Watch Series 8（市價12,900元）及200元即享券。二、單筆保費滿5萬元，加抽300元即享券。三、累積保費達20萬元（含）以上，加碼月月抽最高10,800元的禮券。即刻加入網投新會員，更獨家享有50元超商購物金。