廖學茂分享，為孩子購買保險主要目的在於移轉孩子出生後的醫療風險，以及父母照顧的收入損失。舉例來說，多數的孩子進入托嬰中心、幼兒園就會開始感冒、感染腸病毒甚至是新冠肺炎等，如年紀還小，為求安全，許多醫師都會讓孩子住院治療觀察，此時不僅有醫療費用支出，父母也需要請假照顧。上小學之後，活動力更旺盛，跌跌撞撞的意外更是少不了，建議可以優先考量以下兩點進行保障規劃。

第一點、建立基本醫療保障。大多數兒童對於危險認知及衛生管理較無觀念，容易會有意外事故、疾病治療等情況，當兒童不幸受傷或生病時，會讓家長產生許多額外開銷，例如看病時的醫療開銷、請假照顧孩子的薪資收入減少，這些都會造成家庭經濟的損失，因此規劃保障時應優先考量醫療險為主，可規劃「日額型醫療險」搭配「實支實付型醫療險」，補貼就醫診療、手術、住院病房費以及父母請假照顧薪資損失等費用，讓孩子在有需求時，可以獲得更好的醫療品質。

第二點、強化重大醫療保障。如基本保障已足夠，建議可進一步強化重大醫療保障。近年癌症逐漸年輕化，兒童癌症死亡率更有上升的趨勢，考量遺傳機率及環境影響等因素，可盡早規劃兩種保障守護孩子：第一種癌症險，當不幸罹癌需要治療時，透過一次性的理賠給付方式，在患病初期治療時可以選擇更好的醫療品質；第二種重大傷病險，保障範圍涵蓋300多種疾病，像是癌症、中風、慢性腎病、腦血管疾病、自體免疫疾病等，而且也是屬於一次性的理賠給付，對於小資家庭來說是CP值非常高的保險商品。以上兩種保障通常年紀越小保費相對較便宜，用小錢買大保障，才能有效轉嫁高額醫療費用，減輕開銷負擔。

富士達保經也提醒，愛子心切，父母都希望給孩子最好的一切，往往忽略在孩子經濟尚未獨立之前，仍是依賴父母的經濟收入，因此在規劃孩子保障之前，要先審視自己的保障是否完整，才能更好的守護孩子與家庭。

清明連假將近，外出人潮眾多，出遊前也務必檢是保障是否足夠，做好出遊前完善的保險規劃，保障自己與孩子的安全。