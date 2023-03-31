由於國民年金保險被保險人多屬無固定收入之家庭主婦（夫）、學生或短期失業民眾，屬經濟弱勢族群，雖然現在已依身分別補助保險費40％～100％，但因為受到疫情、物價上漲已增加不少經濟負擔，因此在疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例中，規劃補助被保險人自付保險費50％。

目前國保被保險人總共283萬人，扣掉低收入戶及重度身心障礙者後約有268萬人可受惠。衛福部已爭取到疫後特別預算70億餘元補助國保保險費，只要在2025年10月31日以前，已繳納2023年4月至12月份保險費之國保被保險人，將由疫後特別預算補助其自付保險費50％。

商東福表示，國保的未來給付現值（精算現值）為1兆2,041億元元；該數字為假設未來給付結算現值，假設國保現在停辦結清，總共要付出的錢。另外，目前當收繳率較低約41％，但因為國保佛心有十年緩繳，拉長期來看收繳率可達約75％。

衛福部表示，2023年4月至12月之保險費繳款單將於年5月、7月、9月、11月及2024年1月底陸續寄發，被保險人於2024年10月31日以前繳納，即可享有特別預算提供之保險費補助。目前國保費率為10％、而月投保金額為19,761元，自付金額來到1,186元，一般民眾每月少繳593元，每人最多補助9個月共5,337元。如2024年11月1日後才繳費，就會喪失本次疫後保險費補助資格，並依國民年金法規定繳納原本應負擔之保險費。