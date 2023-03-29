台鋼集團旗下特殊鋼大廠榮剛材料繼3月19日歡渡公司30周年慶後，員工國外旅遊首發團29日正式啟程。

榮剛表示，今年委由台鋼集團關係企業「燦星旅遊」規劃行程，帶員工飛往中越旅遊，希望透過此次旅遊活動，不僅可以為員工提供放鬆身心的機會，也能支持受影響的旅遊業者，以實際行動力挺旅遊，恢復旅遊榮景。

台鋼集團旗下關係企業共41家，疫情緩和後，集團力量更顯重要，榮剛為首發出團，規劃近1,200名員工，再加上員工眷屬，每月分梯團團出發。

榮剛強調，集團一向重視員工的福利及關懷，並致力於提供優質的工作環境與福利制度，今年員工國內外旅遊，規劃中越、日本（九州、關西和高知）、泰國（曼谷、普吉島），國內（澎湖、南投、北海岸）共九條國內外旅遊路線，將對全體員工給予旅遊補助。此次的旅遊活動更是體現了集團對員工的關心與支持，希望員工能夠在旅程中盡情放鬆身心，並帶著豐富的回憶回到工作崗位上，持續為公司的發展貢獻力量。

負責規劃行程的燦星旅遊表示，首發團越南（中越）峴港世界文化遺產之旅5日，來回搭乘長榮航空，入住5星級蘭珂悅椿度假村，享受度假村內各項設施，包括叢林遠足、水上運動、在Nick Faldo 爵士設計的18 洞蘭珂樂古浪高爾夫錦標賽球場，揮桿打一場高爾夫球，或者體驗屢獲殊榮的悅椿Spa。品嘗越南經典美食外，參觀峴港最具代表的知名景點、如峴港最美海灣–山茶半島（峴港後花園）。到迦南島搭乘越南簸箕船，體驗水鄉椰林風光、驚嘆景點黃金橋「巨手托橋」；到巴拿山搭乘世界上海拔落差最大亞洲最長的纜車等。

日本九州、關西和泰國曼谷以外，燦星旅遊更搭配獨包優勢，規劃日本四國和泰國普吉島行程。榮剛員工對於期待已久的旅遊，紛紛表示「終於出發了！」、「這是幸福企業的員工福利」，感到興奮不已。