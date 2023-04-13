群聯3月合併營收為39.25億元，月成長近20%、年衰退38.5%；累計第一季營收達100.78億元，季衰退18%、年衰退41%，寫下2019年第二季以來的近15個季度新低。

群聯執行長潘健成說明，近期傳出韓國某NAND原廠由於獲利大幅衰減，正考慮將記憶體產量下降至「有意義的水平(meaningful level)」，以降低庫存水位以及舒緩NAND市場價格，這代表著基本上所有NAND原廠都已經面臨巨大的獲利壓力，換言之市場底部已不遠。

潘健成接著說明，由於客戶對於市場價格尚處觀望態度，因此客戶的採購行為較為保守，也因此庫存大部分都累積在上游的供應商 (例如 NAND原廠)，亦即系統整合廠商的庫存水位其實沒有想像的高。而NAND原廠陸續減產後，不僅有助整體市場供需的平衡，也將刺激市場價格的回溫，進而帶動系統整合廠商開始積極備料(因為預期原物料價格上升，採購成本也將上升)，並透過規格升級與新品推出以刺激終端需求，最後也將有助市場逐漸恢復正常供需平衡。

潘健成所指的韓國原廠即是日前傳出三星決議開始針對DRAM、NAND Flash等記憶體進行減產，市場認為，儘管減產動作預計延續到第二季，但隨著生產鏈庫存水位降低，預期下半年終端需求走向復甦。