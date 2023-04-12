昇達科主要業務分為三區塊，包括射頻天線、電信網路工程、微波/毫米波天線。就2022年三大產品線表現來說，昇達科去年受到宏觀經濟因素影響，射頻天線占比營收39%，由於應用廣泛，2023年預計營動能不弱；電信網路工程部分，由於昇達科主要客戶為國內電信業者，去年由於有兩家電信業者規畫合併，使得建設暫緩，年營收占比11%，惟2022年不利因素消化告一段落，2023年成長可期；微波/毫米波天線部分，去年營收占比50%，若進一步細分來看，行動回傳占比36%、低軌衛占星占比14%。

展望2023年，總經理吳東義表示，昇達科樂觀看好主要成長動能來自低軌衛星+5G，現階段客戶端的訊息也都比較具體，今年營運應該會逐季成長，第一季若無意外應該是谷底。就各產品來看，射頻應用市場中4G/5G/WiFi/IoT續升，射頻天線商機成長加速，雖有不利的經濟因素影響，但成長仍可預期；4G/5G網路工程營運脫離低基期，亦看好成長可期。

至於占比最高貢獻的微波/毫米波天線部分，吳東義表示，行動回傳網路受惠於5G鋪設之逐漸普及/4G功能之升級，各國高速寬頻基建工程仍持續進行，業務成長仍續強，另外，美/歐低軌衛星營運商的衛星發射與設備系統商的網路鋪建應用，低軌營運展望將具突破性成長。

產能部分，吳東義表示，現階段基隆兩個廠房夠應付產能所需，明年可能會挪一些到大陸崑山，有鑑於地緣政治的風險防範，目前也已經著手在基隆原先廠房再興建第三棟廠房，目前處於送件基隆市政府階段，預計快最2025年第三季會完成，另外，目前也將馬來西亞、越南等列入評估，若單純以人力成本來看，馬來西亞相較越南高出40%。

昇達科2022年全年營收18.38億元，年成長5％，累計稅後純益3.25億元，年成長15％，全年EPS為4.36元，寫下歷史次高。