計畫在4月下旬公布完整財務報表的三星電子，上季獲利遠不及韓國調研單位FnGuide所彙編的預估值1兆韓元，也不如營收預估64.2兆韓元。三星這次沒發布詳盡的各部門季報，但外界預估，光是半導體業務就可能大虧4兆韓元，也是14年以來首度出現。

三星是全球最大記憶體晶片製造業者，DRAM市占率方面達40%，NAND則為33%左右。與其它同業一樣，目前也飽受周期性需求急遽下降，乃至供給過剩的困擾。

在電子裝置需求低迷以及客戶調整庫存水位之下，三星也改弦易轍短期內將要減產，跟先前還表示不會刻意減少產出的決定完全不一樣。但三星強調，看好中長期需求還是強勁之下，還是會積極投資所需之設備，且會擴大資本支出以鞏固自身的領先地位。

上周，集邦科技（TrendForce）指出，由於市場對伺服器、智慧手機以及筆電等電子產品的需求還是太弱，NAND還是供過於求，供需能否回歸平衡的重要關鍵，在於NAND供應業者要不要進一步減產。

集邦科技也預估，如果需求保持穩定，NAND價格可望在2023年最後1季反彈。不過，萬一屆時需求還是低於預期的話，復甦時間可能會拖更久。半導體事業群或許遇到景氣寒冬，但三星的智慧手機部門，表現還是可圈可點。

韓國券商Shinyoung證券估算，由於Galaxy 23旗艦系列相當受到歡迎，三星旗下主管智慧手機的行動通訊以及網路事業部，上季營業利益可能會達3.8兆韓元。