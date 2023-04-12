為因應近期產業挑戰，三星決定減產記憶體，尤其針對庫存相對充裕的品項。海通國際證券電子研究主管蒲得宇所做供應鏈調查顯示，三星記憶體將減產15％，集中在DDR4與NAND；摩根士丹利證券則預期，三星在DRAM與NAND產能利用率的縮減幅度，均上看2成之多。摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，儘管目前對下半年的需求尚不能完全確定，然可以肯定，三星決議減產絕對有利記憶體產業，一方面OEM廠接下來可能有較高補貨意願，另一方面，庫存堆積的壓力也會隨之減輕。

大摩指出，基於NAND價格現在已經觸底，NAND模組漲價將在NAND價格觸底後一季到來，看好群聯毛利率自第三季開始擴張，將進一步驅動股價獲得重新評價（re-rating）。大摩強調，NAND相關業者基本面才開始好轉，現在升評群聯並不算晚，就評價面而言，群聯目前交易在2024年推估每股稅後純益（EPS）的11.5倍本益比位置，仍有上檔空間可期。