日本女星深田恭子當年和金城武主演電視劇《神啊！請多給我一點時間》爆紅，雖於2021年因罹患適應障礙症宣布停工，但復出後人氣依舊。誰料，此前才傳出與交往多年的百億富商男友杉本宏之分手的傳聞，昨(18日)男方在記者會上的「已報恩」言論，使得相關傳聞再度興起。

綜合日媒報導，去(2022)年5月深田恭子不僅被目擊與杉本宏之在街上大吵，更傳出因女方的酗酒問題，使男方提出分手。對此，深田恭子所屬的經紀公司並無明確的答覆，不過據日媒《女性自身》報導，男方的友人對此表示，兩人還在一起，但曾聽聞他說過「不想結婚了」等話語。

豈料，綜合日媒報導，杉本宏之昨(18日)召開宣布公司上市的記者會，面對記者問及深田恭子是否持有股份時，他指出：「股東的名字皆會記載在股東名冊上，任何人都有權查看，所以是有持有股票。」此外，深田恭子的資產管理公司持有該公司價值數十億日圓的股票，被詢問實際數量多寡時，他稱：「無可奉告，但上市後我覺得我能夠報答人情。」而被提問婚事時，他僅說：「我能報恩」。而現場恰巧地想起烏龍的火災警報聲，讓提問環節結束，而有部分媒體更以「報恩說」解讀兩人分手。

事實上，深田恭子2018年秋天被拍到與杉本宏之約會，在2021年宣佈罹患適應障礙症前，更多次傳出與他結婚的消息。此外，在去年5月女方宣布停工時，杉本宏之還表態支持女友，而兩人的感情現況，截至目前仍讓外界看得雲裡霧裡。

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