蔡凡熙在主演的電影《不能流淚的悲傷》大談遠距離戀愛，因電影在4年前拍攝，拍完不久就爆發疫情，他透露，其實也就在拍完電影後，自己還真的談了一段遠距離的戀情，女方是圈外人、台灣人在國外念書，兩人超級低調交往3年，他笑認，那時候都說單身，其實有交女朋友，我們都很難見到面，所以也不會被拍到。

蔡凡熙表示，當時拍完電影，心裡想說自己絕對不要談累人的異地戀，沒想到就發生莫非定律，稱交往前確實有深思距離問題，但愛到了也沒辦法，然而更辛苦的是，交往3年間又因為疫情侵襲全球，各國往來都需要隔離，只有女方過年回台灣時能碰上一面。

蔡凡熙今年25歲，卻已擁有7年影劇資歷。（粘耿豪攝）

這段神祕的異地戀維持3年，終敗給遠距離帶來的各種難題，蔡凡熙說，分手原因一半是疫情、一半我自己的問題，因為遠距離總是會有誤會，誤會又很難解開。也提到遠距離交往的情侶，往往無法即時傳遞心意，「譬如我晚上想吃個東西，無意間看到喜歡的餐廳，但無法帶另一半來吃，只能收進口袋名單。」

至於先前被拍到的緋聞對象、歌手陳華，蔡凡熙說其實被拍到那次只是兩人第二次見面，根本還不熟，他誠實明講：「現在是往好朋友發展，相處下來可能是比較適合當朋友，這是我目前的感覺。」25歲的他，對於感情一事還算積極，但不是那種非要很快擁有女朋友的狀態，有時當做認識新朋友也很好。

電影《不能流淚的悲傷》上演愛情三角習題。（摘自臉書）

蔡凡熙拍攝《不》時，有跟參與演出的男神許光漢對戲，那時讓許爆紅的夯劇《想見你》尚未問世，蔡就已經視許為偶像，原來蔡在高中時期就常在服裝雜誌上看到許，會偷學對方的穿搭術，也在片場鼓起勇氣吐露崇拜心意。

許光漢在電影裡扮演蔡凡熙情敵，大膽追求蔡的女友，對於第三者介入感情，蔡說：「我的認知是，撇除刻意勾引外，再怎麼錯都不是第三者的錯，如果有人劈腿，絕對是怪舊人或自己，我沒有這個經驗過，但看過人家討伐小三，我覺得出軌應該是怪另一半」。