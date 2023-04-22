美國樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）先前爆出和交往6年的男友喬歐文（Joe Alwyn）分手，讓不少粉絲相當震驚。雖然雙方至今皆未回應情變傳聞，但好友萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）夫婦日前退追了喬歐文的社群帳號，讓分手的消息間接被證實。

泰勒絲2016年與喬歐文相識，認識後幾個月便開始約會，直到2017年戀情才正式曝光，且感情相當穩定，甚至一度傳出結婚消息。怎料，日前卻爆出兩人已分手，雖然有消息人士透露，分手過程相當和平，但粉絲仍對此感到可惜。

而目前正忙於巡迴演唱會的泰勒絲，先前也被外媒《Page Six》目擊，與萊恩雷諾斯夫婦一起吃餐，當時的她看起來心情未受影響。不過，晚餐結束後，萊恩雷諾斯就取消追蹤喬歐文的IG，引發外界討論，不僅證實了情變傳聞，更有人推測，可能雙方分手並不愉快，讓好友以此舉動力挺。

Taylor Swift has night out with Ryan Reynolds, Blake Lively after breakup https://t.co/YUC3HDHEl1 pic.twitter.com/QxG4O0OPLW — Page Six (@PageSix) April 20, 2023

此外，目前人在英國的喬歐文，近日也被捕捉到情變傳聞後首度現身的模樣，只見他頂著一頭亂髮，臉上留著落腮鬍，看起來十分狼狽，與過去的帥氣、乾淨的形象相差甚遠。