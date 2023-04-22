在一段戀情中，有些人對待感情非常認真，只要愛上就會投入所有心力且細心呵護對方，但這3星座不一樣，《摘星工廠》運勢專欄指出，牡羊座、雙魚座、雙子座容易喜歡上一個人而衝動在一起，最後在相處過程中發現不適合時，便火速分手。

▍牡羊座

衝動是牡羊座的標籤。他們說話、辦事總是做不到三思而後行。而當喜歡一個人時，哪怕只是單純的好感，也會衝動把它當作愛情，等到相處一段時間後，發現彼此不合適，又衝動分開，真讓人無語。

▍雙魚座

雙魚座耳根子軟，總是禁不住別人的甜言蜜語，一旦有人展開猛烈追求，雙魚座會招架不住，衝動起來就會跟對方在一起，當恢復理性後發覺彼此的不合適，會不甘心湊合下去，這時就會火速分手。

▍雙子座

雙子座對一個人好感就像龍捲風，來得快也去得快。而當對一個人有好感時，會付出一切內心完全只有對方，但當熱情退去，就只剩下平淡的相處，這時新鮮感開始消散，自然會很快做出分手決定。