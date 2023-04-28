韓國演藝界盛事「第59屆百想藝術大賞」在28日登場，由申東燁、朴寶劍、裴秀智擔任主持人，電影部門男女主角獎，由去年的影帝后薛耿求、李慧英擔任頒獎人，大陸女星湯唯不負眾望暌違12年再以《分手的決心》奪百想影后，柳俊烈則憑藉《晝盲神探》，打敗《嬰兒轉運站》宋康昊、《分手的決心》朴海日、《獵首密令》鄭雨盛、《犯罪都市2》馬東石4位大前輩拿下影帝。

湯唯在台上表示「2011年跟著《晚秋》來到百想舞台，現在是2023年又是兔年，整整一輪，這次跟著《分手的決心》來到百想的舞台，2部韓國電影都讓我站到了這裡，不知道該怎麼形容這樣的心情，太不可思議的緣分了，我感謝每一位合作過的電影人」，接著一一唱名每位工作人員，「我很想念你們，但怎麼感覺他們已經做好跟我『分手的決心』了，感謝百想的大家。」

柳俊烈以《分手的決心》首擒百想影帝。（摘自TikTok）

因《請回答1988》爆紅的柳俊烈這爆冷奪下影帝，他在台上激動表示「我曾以《金權性內幕》在百想獲得男新人獎，恰巧今天鄭雨盛（《金權性內幕》男主角也坐在台下，真的腦袋一片空白，不知道該說什麼」，接著謙虛說「每部作品結束都會一一跟工作人員表達感謝，謝謝你們包容我每次的失誤，也感謝愛惜我、原諒我的各位觀眾」。