台中市豐原區富春國小舉辦「書香滿校園」系列活動，邀請老師陳沛慈蒞校分享。（學校提供／陳淑娥台中傳真）

台中市豐原區富春國小舉辦「書香滿校園」系列活動，邀請老師陳沛慈蒞校分享。（學校提供／陳淑娥台中傳真）

為響應4月23日「世界閱讀日」及推廣閱讀風氣，台中市豐原區富春國小舉辦「書香滿校園」系列活動，邀請老師陳沛慈蒞校分享。學生指出，很佩服老師可以寫出40多本書，之前就買好書等簽名，今天終於如願了。

「書香滿校園」系列活動從陳沛慈書箱共讀列車起跑開始，接續有書香滿校園書展、與作家有約、與作家面對面[龍族英雄〔贔屭〕：冥界烏鴉的攻擊]及 作家簽書會。陳沛慈老師幽默風趣、生動活潑的人生經驗及閱讀寫作分享，炒熱現場氣氛，讓全場師生專注聆聽，笑聲不斷。

5年1班鄭詠薰興奮說，今天的活動真有趣，很佩服老師可以寫40多本書；3年2班湯祐誠則表示，好開心能看到老師本人，之前就已經買好書等簽名，今天終於如願了。

校長李秀櫻表示，閱讀是開啟智慧的鑰匙，是一切學習的基礎，當前的閱讀教育已提升為素養教育，成為一個人能夠「閱讀生活，理解世界」的重要能力。而要培養孩子閱讀習慣，推動閱讀風氣，需要家庭與學校一起努力，營造主動閱讀的氛圍，才能提升孩子閱讀素養與終身學習的能力。

陳沛慈畢業於台東大學兒童文學研究所，曾獲台灣省兒童文學獎、國語日報牧笛獎、九歌兒童文學獎、教育部人權教育出版品獎、新聞局優良讀物、好書大家讀；目前白天是作育英才的老師，夜晚是以筆代劍遊走於文字世界的豪邁俠女。

陳沛慈出版作品有：《小熊寬寬與魔法提琴1：顛倒巫婆大作戰》、《小熊寬寬與魔法提琴2：勇闖黑森林》、《食神小饕餮》、《皺紋男孩與說謊女孩》、《麻辣米粉妹之代理巫婆許願所》等40餘本著作。