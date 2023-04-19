王柏傑以Loewe丹寧布休閒裝束出席活動，他笑說近期放大假超想去夏威夷衝浪。（吳松翰攝）

女星王淨的流蘇裙裝超搶眼，還被現場媒體拱跳舞。（吳松翰攝）

朱軒洋一身條紋與網狀造型相當搶眼。（吳松翰攝）

男星管麟也同樣現身Loewe期間限定店。（吳松翰攝）

Loewe 於中山北路開設的Paula’s Ibiza期間限定店。（Loewe提供）

Loewe Paula’s Ibiza期間限定店內不僅販售商品，也提供預約下午茶服務。（Loewe提供）

充滿童趣風格的Paula’s Ibiza店內設計風格，頗受好評。（Loewe提供）

藝人劉以豪近日忙於拍攝懸疑新戲，但他說自己近期更想嘗試輕鬆幽默的喜劇電影，今（19日）他出席Loewe在台開設Paula’s Ibiza期間快閃店活動，以充滿藝術與文化的海芋葉服飾現身，打造男神下戲的慵懶氣質；藝人王柏傑近期忙於宣傳新戲《疫起》，脫掉戲中的醫師白袍改以丹寧布休閒裝束現身，他笑說最近工作終告一段落，現下最想去度假的地方是夏威夷，還說女友謝欣穎和他一樣不怕曬，「所以她也很喜歡去很熱的地方，像曼谷之類她完全不排斥。」

藝人王淨則是以Loewe鐵粉的身份出席，她說自己活動之前就購入手上同款包包，還說自己和另一半審美眼光很相似，喜歡的東西都很像。但男友借用她東西有前提，「帽子可以借，包包會被我打手手。」；朱軒洋剛結束新戲後空閒時間相當多，但很怕玩不夠的他早就訂好下星期飛沖繩的機票，還透露自己五月有一檔新節目會全台跑透透，看來玩到年底都不是大問題。

Paula’s Ibiza系列作品向來充滿童趣與陽光風格，也充滿Loewe創意總監Jonathan Anderson的兒時歡樂記憶。在今次發表的2023 Paula’s Ibiza系列裡，我們可以讀到這個系列散發出強烈的自然情緒，酒椰葉管狀編織，海芋葉結合光滑Coating處理，將服裝與藝術品完美結合，藍曬技術靈感則是源於分色印刷設計，透過染劑與UV紫外線燈曝曬後的留白，為服裝留下植物的肌理輪廓；而充滿休閒氣息的亞麻布上衣與皮革飾品巧妙結合，打造慵懶的特殊氛圍。另外此次推出的Iraca棕櫚纖維編織包和全新Font托特包均以人手編織而成，是Loewe委由馬達加斯加及哥倫比亞的社區打造而成，很大程度的活化該處的經濟脈絡，同時每售出一個編織包即捐贈15歐元，支援當地社區、哥倫比亞大學獎學金計畫與協助馬達加斯加興建工藝培訓學校。

台灣Paula’s Ibiza系列於即日起至專賣店販售，期間限定快閃店則於台北市中山區重現Ibiza夢幻空間，展期於即日起至5月14日止。限定店結合餐飲與時裝文化帶來複合式體驗，除了販售商品外，也同時與瑪黑café合作推出LOEWE限定下午茶套餐，每套餐售價780元。