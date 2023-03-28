有4個水管的大型沙坑吸引大小朋友一起玩，家長坐在高處守候。（周麗蘭攝）

斗六市膨鼠森林公園從散步、跑步為主的運動公園，改為全齡化的大型遊具公園，每周末都有上萬人次進出，平日有戶外教學、社區專程參訪，彰化大村鄉日前特前往取經，將仿照把11公頃原本殯葬用地復育為大型遊憩公園。

膨鼠森林公園把原本運動公園、環保公園合而為一，總面積7.9公頃，保留高低落差地勢，闢設遊戲草原、溜滑梯、戲水池；縣議會旁的空地再闢設「金瓜鼠樂園」，有滑索、攀爬網、沙坑、滑草場、滑板場。

市長林聖爵表示，還未改造前以散步、跑步、廣場舞使用者為多，為吸引所有年齡層進入，朝「全齡化」規畫，使跑步者有完整的無障礙路線、給老年人休憩空間、為小孩闢設好玩的遊具設施。

斗六市公所估計，啟用後平日大約有600人次散步、運動，周末有家庭扶老攜幼前往，平均周六約8000人次、周日達1萬人次，沙坑滿滿人潮、滑索一直在排隊，使用率之高出乎意料之外。

公用課長孫旺田表示，膨鼠森林公園、金瓜鼠公園啟用後，周間吸引幼兒園、國小戶外教學；也曾遇到老人長青社團搭遊覽車來參觀，周邊有3座廁所很「方便」，使用對象符合當初設計。

膨鼠森林公園、金瓜鼠公園可免費玩盡興，是斗六市年輕父母帶小孩「放電」的首選之地， 斗六市公所將再檢視全市設有遊具的8個大小公園，補助改為符合國家標準的安全遊具。

彰化縣大村鄉公所有一殯葬用地要復育，日前也特地取經膨鼠森林公園，市長林聖爵親自簡介並提供設計概念及相關資料。

林聖爵表示，膨鼠森林公園啟用滿1周年，4月1日將舉「繽紛兒童兒童節」活動，引進海盜船、小火車、摩天輪、旋轉木馬等兒童樂園式的遊具，期盼讓小孩子留下很多幸福和快樂的回憶。