火葬場是一般人均存有忌諱，除非必要不會前往，卻也幾乎是人人必經之處。北市二殯火葬場前任技工張孟傑，年近七旬的他回顧自己遇過的光怪陸離經驗，家屬為爭產大打出手是常有的事，多年前也曾有家屬半夜溜進殯儀館吵著要看遺體最後一面，還當場鑽進冰櫃，緊抱遺體不放，讓工作人員當場看傻。

從業超過30年，在去年6月、新冠疫情高峰之際退休的張孟傑說，疫情爆發之初防疫物資嚴重不足，工作人員的心情相當忐忑，好在他曾有過SARS的抗疫經驗，此次新冠疫情也幾乎把SARS的那套因應措施全數移植使用。

張孟傑表示，自己從工友做起，也曾被調往化妝間清洗遺體，最後才在火葬場一路做到退休。（圖／林冠吟攝）

疫情瞬間爆發，不少家屬無法看到心愛的家人最後一面，北市府也在遵守指揮中心「不可打開屍袋」等規定下，訂製透明屍袋，讓家屬好好道別，不過張孟傑卻對此表示，以他的立場和角度而言，他因看過太多死相，認為「讓記憶停在最美好的那一刻」才是真正的不抱遺憾。

回顧自己從業過程，張孟傑表示，自1992年正式踏入殯葬處後，他從工友作起，之後成為化妝師職工，負責幫忙入殮和清洗遺體，直到輪調至火葬場後便一路服務到退休，許多堪比八點檔甚至更狗血的劇情常在殯儀館上演，告別式上為爭遺產，家屬大打出手的畫面早已不足為奇。

為避免人員染疫，殯葬處在處理確認者遺體時全副武裝套上兔寶寶裝，嚴陣以待，確實消毒。（示意圖／翻攝自張軍凱臉書）

他指出，10多年前曾有一次遇到男子半夜喝醉，不斷吵著要館方人員開冰櫃讓他探視遺體，工作人員礙於已超過開放時間拒絕男子的要求，男子使盡各種招數撒潑打滾，工作人員被盧到受不了，只好打開冰櫃讓男子看一眼，希望儘快結束這場鬧劇，孰料冰櫃打開的同時，男子竟跟著爬進去，緊緊抱住躺在冰櫃裡面的女子，眾人一度嚇到說不出話來，最後是保全出面才強行將男子和遺體分開。

更勁爆的是，大家本以為那名男子是個癡情人，對死去的老婆如此癡情，孰料打聽後才發現，男子早已結婚，冰櫃裡躺著的人是他在外面養的小三，令人嘴角抽搐。

張孟傑曾遇過醉男衝進冰櫃裡，緊緊抱住女子遺體不分開。（示意圖／報系資料照）

張孟傑也曾遇過有家屬拿著火化許可證前來火化，待骨頭冷卻後通知家屬前來領回，不料家屬竟直接拒領，讓他們當場傻眼，百般無奈下只能將骨頭研磨成骨灰，帶去山上樹葬。更有甚者，依據殯葬處的規定，遺體必須要以規定之棺木裝著，並取得相關許可證才能火化，但曾有民眾不願意購買棺木，將逝世的親人放在輪椅上、蓋上白布便準備推進火葬場，讓他們當場看傻，費了好大一番功夫，才成功讓民眾同意購買簡便棺木以進行火化。

回想過往所遇到的各種奇葩經驗，張孟傑淡定表示，30年的殯儀館人生讓他見過太多狀況，只能說什麼情況都會發生，什麼都不奇怪。

更多 CTWANT 報導