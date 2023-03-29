汪小菲和母親張蘭共同經營餐飲品牌「麻六記」，靠著直播闖出名堂，但爭議相當多，陸續被爆酸辣粉含有害成分、近20人直播團隊出走潮等，其中直播團隊前負責人孟賀昨（28日）指控張蘭方積欠員工90萬人民幣（約新台幣397萬元）的薪資，麻六記隨即透過影片發布4點聲明澄清，並公開孟賀的道歉訊息，反控對方違約在先。

孟賀與近20名員工離開麻六記後，多次開直播傾吐對張蘭、汪小菲的不滿，還聲稱「離開麻六記受了委屈，有很多事情沒有公開出來」。28日孟賀再開直播，透露他之前在張蘭的直播團隊一手包辦招聘、面試、培訓、運營、商務等事務，接著公開帳目明細，聲稱預墊約90萬人民幣的錢，但跟張蘭討工資時，對方不但不給，還回覆：「你要感恩，你要感恩。」至於汪小菲則已封鎖他，孟賀求助無門只好以直播的方式張揚。

眼見風波越燒越烈，張蘭該方昨晚透過抖音帳號「麻六記官方旗艦店」，發了一支15秒短片回應指控，強調麻六記和孟賀直播團隊合作1年多期間，共支付1千多萬元人民幣的佣金，孟賀為追求直播收益，不遵守合約規定，在麻六記直播間私自販售其他品牌的產品，多次警告依舊未改正。此外，該影片也曝光孟賀2月9日寫的檢討書，承認自己犯下的過錯，保證不會再犯，懇求汪小菲原諒他。

麻六記官方發聲明駁斥不實言論。（圖／抖音＠麻六記官方旗艦店）

孟賀檢討書被公開。（圖／抖音＠麻六記官方旗艦店）

麻六記官方強調，為防止孟賀的不實指控，將保留追究其法律責任的權利。影片曝光後，許多網友恍然大悟，紛紛留言：「孟賀這種人犯了職場大忌，好可怕」、「支持蘭姐！支持麻六記」、「看他檢討書，說明以前開會經常不來」、「包工頭把錢都拿走了，卻讓工人去找雇主要工資」。