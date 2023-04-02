女星大S與汪小菲去年底因贍養費問題套得滿城風雨，張蘭更加入戰局不時透過直播怒罵大S一家，而她這一舉動也為她帶來周邊效益，使她直播帶貨時的業績創下亮眼成績，對此，大陸知名主持人金星在昨日直播怒嗆張蘭「討厭死了」更有知情人士透露兩人似乎積怨已久。

金星昨日直播帶貨時，留言區網友突然問及有關大S與張蘭母子的事情，起初金星並未留意，直到許多網友接續發問，她才直說：「討厭死了，不關注她也就不說了，你越關注越給她臉了，自己没有娶好兒媳婦怪别人，真是有毛病」一番話立刻引發網友熱議。

除此之外，根據知情人士透露，金星曾在主持節目中諷刺過張蘭，經常拿自己的血淚史來說嘴，並且在高調談論移民時直嗆「早在2008年，那人（指張蘭）將企業類型從內資企業轉為外商投資，移民正常，但潛水移民就不正常」這番話被外界解讀每一句話都狠狠地打在張蘭的臉上。

然而，還有網友分析，金星所提出的某些觀點確實是事實，並認為張蘭能夠成為公眾焦點，很大原因在於她是大S的前婆婆，且雙方有爭議及衝突時，又經常藉此炒話題佔用公共資源，這舉動久而久之的確會讓人有些厭煩與反感，而金星昨（1）日公開嗆聲似乎是將兩人的戰爭搬上檯面。